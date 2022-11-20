На Украине проверят видео с расстрелом пленных российских военных

Украинская вице-премьер Стефашина: Киев проверит видео с расстрелом сдавшихся в плен

Киев и украинские силовые ведомства проверят видео с расстрелом пленных российских военнослужащих на наличие состава военного преступления. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Ольга Стефанишина, сообщает CNBC.

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заявила она. Стефанишина добавила, что результаты проверки вряд ли смогут выступить доказательством обвинений со стороны российских представителей и ВС РФ.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных Вооруженными силами Украины (ВСУ). В одном из роликов демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после убитых украинскими военными.

Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.