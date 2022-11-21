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11:43, 21 ноября 2022Мир

Польша приготовилась к тяжелой зиме и новой волне украинских беженцев

В канцелярии президента Польши ожидают тяжелую зиму и новую волну украинских беженцев

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Представитель канцелярии польского президента, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох рассказал, что власти страны готовятся к тяжелой зиме: Варшава ожидает, что в страну прибудет новая волна беженцев с Украины. Об этом пишет ТАСС.

Согласно последним данным погранохраны Польши, с 24 февраля в страну с Украины въехали 7,85 миллиона человек. В обратном направлении поехали примерно шесть миллионов человек.

Более 1,2 миллиона украинцев получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в Польше. Беженцы численностью от 1,1 до 1,2 миллиона при этом планируют остаться в республике на долгий срок, говорил замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства республики по делам беженцев Павел Шефернакер.

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Виктория Кондратьева
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