Более миллиона беженцев с Украины захотели остаться в Польше

В Польше заявили, что более миллиона беженцев с Украины планируют остаться в стране

Беженцы с Украины численностью от 1,1 до 1,2 миллиона планируют остаться в Польше на долгий срок. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства республики по делам беженцев Павел Шефернакер, передает РИА Новости.

«На сегодня 1 миллион 439 человек зарегистрировались в реестре PESEL (идентификационный номер — прим. «Ленты.ру»). (…) Мы сейчас оцениваем, что около 1,1-1,2 миллиона человек — это группа, которая захочет остаться в Польше надолго», — сообщил он. Шефернакер уточнил, что свыше 90 процентов желающих находиться в государстве — женщины с детьми. Кроме того, по его словам, в Европейском союзе нет ни одной страны, в которой так много людей планировало бы оставаться на длительный срок.

Ранее замминистра Павел Шефернакер заявил, что украинские беженцы будут лишены бесплатного жилья в Польше в 2023 году. Варшава заморозит выплату материальной помощи гражданам Украины, возвращающимся на родину. На данный момент беженцы получают по 500 злотых (более 100 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.