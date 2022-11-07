Польша лишит беженцев с Украины бесплатного жилья

Украинские беженцы лишатся бесплатного жилья в Польше в 2023 году

Беженцы с Украины лишатся бесплатного жилья в Польше в 2023 году, рассказал в эфире радиостанции RMF FM заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства республики по делам беженцев Павел Шефернакер.

Как уточнил политик, Варшава заморозит выплату материальной помощи украинским беженцам, возвращающимся на родину. В Польше подготовили поправки в закон, который позволял беженцам с Украины находиться в Польше и пользоваться материальной помощью. На данный момент они получают по 500 злотых (более 100 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

«Есть часть лиц, которые очень часто ездят между Польшей и Украиной, и мы хотим, чтобы не доходило до каких-либо сомнений, живет кто-то или не живет в Польше», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в новой редакции закона плата за жилье составит 50 процентов в первые три месяца. По истечении этого срока, беженец должен будет платить 100 процентов стоимости аренды.

Ранее сообщалось, что власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране.