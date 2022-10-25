Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 25 октября 2022Мир

Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев

Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Об этом сообщает Euractiv.

Новые условия предполагают покрытие беженцами части расходов на собственное содержание. По данным газеты, некоторым гражданам Украины раздадут специальные идентификационные номера PESEL, что ограничит их доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (104 евро).

Ранее тало известно, что Польша уже потратила на помощь украинским беженцам 5,5 миллиарда злотых (свыше миллиарда долларов), и правительство считает, что страна не может позволить себе масштабные выплаты.

Власти признают, что экономика перегружена из-за финансовой помощи, которую предоставляют беженцам с Украины в рамках принятого в марте специального закона. Кроме того, согласно исследованиям, оптимальный срок предоставления помощи должен составлять не больше года — по истечении этого времени людям сложно вернуться на рынок труда и обрести финансовую независимость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе взорвался автомобиль у здания телекомпании
Россиянам назвали недорогой способ оформить банковскую карту в Турции
Мособлсуд проверит законность приговора осужденной в России американки Грайнер
В российском частном доме заживо сгорела мать с двумя детьми
Владелица пиццерий перечислила основные проблемы московских рестораторов
Двухлетний мальчик рассказал о своей прошлой жизни и напугал мать
Россияне массово устремились в один город на поездах на ноябрьские праздники
На развитие съемного жилья потратят миллиарды рублей из «главной кубышки» России
Разработан новый антибиотик против угрожающих миру инфекций
В Мелитополе прогремел сильный взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.