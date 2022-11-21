Wildberries уличили в продаже поддельных вещей Adidas и возбудили дело по статье 171 УК РФ

Маркетплейс Wildberries уличили в продаже поддельных вещей бренда спортивной одежды и обуви Adidas. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Представители правоохранительных органов купили несколько вещей марки в интернет-магазине и отправили на экспертизу. По ее результатам выяснилось, что товары являются копиями оригинальной продукции. Отмечается, что у производителей не было официальных документов для продажи. В связи с этим маркетплейс давал им деньги, а он, в свою очередь, продавал вещи по завышенной цене с целью получения большей прибыли. Так, из 850 представленных на площадке пар кроссовок бренда Adidas 650 продавались именно от Wildberries.

Кроме того, полицейские также обнаружили несколько складов с поддельными товарами для перепродажи. По этой причине в Главном управлении экономической безопасности МВД завели дела по статье 171 («Незаконное предпринимательство») УК РФ и статье 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») УК РФ.

Ранее маркетплейс Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях, желающих вернуть продукцию на склад. Согласно новым правилам, клиенты обязаны платить штраф за каждый возврат покупки по любой причине, в том числе в случае несоответствия размерной сетки. Известно, что сумма оплаты зависит от региона проживания.