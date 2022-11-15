Покупатели Wildberries платят штрафы за возврат каждой единицы товара

Маркетплейс Wildberries нашел новый способ заработать на покупателях, желающих вернуть продукцию на склад. Соответствующая информация появилась на платформе ретейлера.

Согласно новым правилам, клиенты обязаны платить штраф за каждый возврат покупки по любой причине, в том числе в случае несоответствия размерной сетки. Известно, что сумма оплаты зависит от региона проживания. Так, например, жителям крупных городов придется отдать 50 рублей за единицу товара, а отдаленным населенным пунктам — от 100 до 150 рублей.

Руководство Wildberries подчеркивает, что полученные за возврат средства идут на компенсацию обратной пересылки приобретенных изделий.

В октябре россиянам назвали потенциально опасные онлайн-услуги. Отмечалось, что наибольший риск столкнуться с обманом существует при использовании онлайн-банкинга и совершении онлайн-покупок.