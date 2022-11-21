В Wildberries отреагировали на обвинения в продаже поддельных вещей Adidas

Пресс-служба Wildberries опровергла информацию о продаже поддельных вещей бренда Adidas

В Wildberries отреагировали на обвинения в продаже поддельных вещей бренда спортивной одежды и обуви Adidas. Комментарии пресс-службы маркетплейса поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 21 ноября.

По словам представителей интернет-магазина, информация, которая была опубликована изданием Mash, не соответствует действительности. «Мы давно и успешно взаимодействуем с представителями правообладательных и контролирующих органов для защиты интеллектуальных прав предпринимателей, проводим совместные проверки и контрольные закупки для пресечения злоупотреблений в сфере интернет-торговли. К нашему большому сожалению, Telegram-канал Mash опубликовал ложную информацию: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries», — говорится в заявлении.

Кроме того, работники пресс-службы компании отметили, что они напрямую сотрудничают с международными производителями и дистрибьюторами брендов, а также закупают продукцию у официальных поставщиков. Вдобавок они пояснили, что на все товары имеются официальные документы. «В том же случае, если на площадке предпринимаются попытки продаж сомнительной продукции, то они быстро пресекаются, в том числе благодаря совместным мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж, сотрудничеству с Росаккредитацией и Роскачеством», — заключили представители Wildberries.

В августе сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил, что россияне рискуют приобретать поддельные товары в интернет-магазинах. Экономист объяснил, что продавцы подделок активно пользуются площадками в сети, поскольку по фотографии товара сложно проверить его подлинность. Поэтому специалист призвал россиян обращать внимание на стиль сайта магазина и на стоимость вещи. В частности, он назвал низкую цену признаком поддельных товаров.