В российском регионе подросток погиб во время катания на тюбинге

В Алтайском крае подросток погиб во время катания на тюбинге, возбуждено уголовное дело

В Алтайском крае подросток погиб во время катания на тюбинге. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, ее цитирует ТАСС.

«16-летний подросток в селе Сорокино катался на тюбинге, прицепленном к автомобилю ВАЗ-21150. В дальнейшем молодой человек отпустил удерживающий трос, врезался в стоящий на обочине автомобиль и был смертельно травмирован», — рассказала она.

Школьник погиб вечером в воскресенье, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Кировском районе Красноярска десятилетний школьник погиб после катания со склона. Десятилетний россиянин во время спуска сильно разогнался, его подбросило вверх — из-за этого мальчик упал и сильно ударился головой. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он умер через девять дней в больнице.