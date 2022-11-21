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10:11, 21 ноября 2022Россия

В российском регионе подросток погиб во время катания на тюбинге

В Алтайском крае подросток погиб во время катания на тюбинге, возбуждено уголовное дело

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Алтайском крае подросток погиб во время катания на тюбинге. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, ее цитирует ТАСС.

«16-летний подросток в селе Сорокино катался на тюбинге, прицепленном к автомобилю ВАЗ-21150. В дальнейшем молодой человек отпустил удерживающий трос, врезался в стоящий на обочине автомобиль и был смертельно травмирован», — рассказала она.

Школьник погиб вечером в воскресенье, 20 ноября. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Кировском районе Красноярска десятилетний школьник погиб после катания со склона. Десятилетний россиянин во время спуска сильно разогнался, его подбросило вверх — из-за этого мальчик упал и сильно ударился головой. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он умер через девять дней в больнице.

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Анастасия Шейкина
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