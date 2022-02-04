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Российский школьник погиб после катания со склона

В Красноярске 10-летний школьник погиб от удара головой во время катания на склоне

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Кировском районе Красноярска десятилетний школьник погиб после катания со склона. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным авторов канала, Мальчик со школьными приятелями искали снежную горку, чтобы с нее скатиться. Так как власти снесли все снежные горки во дворах, школьники пошли на большой склон.

Десятилетний россиянин во время спуска сильно разогнался, его подбросило вверх — из-за этого мальчик упал и сильно ударился головой.

Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за жизнь мальчика девять дней, но спасти его не удалось.

Ранее в Нижнем Новогороде девушка погибла при катании на тюбинге. Они с подругой врезались в дерево — 20-летняя студентка скончалась на месте, ее 21-летнюю приятельницу с черепно-мозговой травмой госпитализировали в городскую больницу.

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Анастасия Шейкина
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