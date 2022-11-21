69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:23, 21 ноября 202269-я параллель

Стала известна доля российской нефти в Арктике

РАН: 73 процента залежей нефти в Арктике находятся на территории России

Фото: Пресс-служба ПАО «НК Роснефть» / РИА Новости

На территории России находится 73 процента всех залежей нефти, обнаруженных в Арктике. Об этом сообщается на сайте Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Как стало известно специалистам Научно-исследовательского информационного центра (НИИЦ) Института химии нефти СО РАН, в российской части Арктики расположено 11 из 15 уникальных месторождений с запасами свыше 300 миллионов тонн нефти. Это выяснилось благодаря анализу описаний более 40 тысяч образцов природных ископаемых из базы данных Музея нефтей. На основе полученных данных была составлена векторная карта распределения месторождений в российском, североамериканском и скандинавском секторах Арктики.

По словам руководителя НИИЦ Ирины Ященко, Западная Сибирь постепенно теряет статус основного региона России по добыче нефти. «Если раньше на ее территории добывали до 70 процентов от объема всей добываемой в России нефти, то теперь эта цифра снизилась до 43 процентов, — рассказала она. — Наблюдается истощение месторождений, разрабатываемых еще с 70-х годов прошлого века, ухудшение качества запасов, увеличение в производстве трудноизвлекаемой нефти».

При этом Ященко подчеркнула, что в Сибири освоены еще не все месторождения. По ее словам, на территории региона на глубине свыше четырех тысяч метров находится так называемая Баженовская свита — нефтеносные пласты площадью более миллиона квадратных километров. «Как говорят специалисты, мы "плаваем" на этой нефти, нефтяники к этим ресурсам, можно сказать, только подбираются», — заявила ученая.

Материалы по теме:
Жемчужина Арктики. В США призвали отнять у России остров Врангеля. Почему за него веками бились сильнейшие державы мира?
Жемчужина Арктики.В США призвали отнять у России остров Врангеля. Почему за него веками бились сильнейшие державы мира?
20 ноября 2022
Позеленели до жадности. Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
Позеленели до жадности.Борьба за климат бьет по планам нефтегазовых гигантов. Чем это грозит России?
29 декабря 2021

Ранее в США обвинили Россию в слишком активном освоении Арктики. По словам внештатного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси, «Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе». Она также обвинила американские власти в игнорировании Арктики, что привело к быстрому освоению этих территорий Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Продавец рассказал об интересе к картине с Путиным на медведе за 7 миллионов
Страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.