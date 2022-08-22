В США обвинили Россию в слишком активном освоении Арктики

Обозреватель The Hill Фрэнси назвала возмутительными претензии России на Арктику

Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Об этом она написала в материале для издания The Hill.

«За 20 лет существования [Арктического] совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — подчеркнула обозреватель из США.

Специалист обвинила Вашингтон в игнорировании Арктики. Она назвала это причиной слишком быстрого освоения территории Россией. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — отметила она.

Фрэнси отметила, что Россия делает серьезную ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией. Москва также начала заниматься разведкой нефти и заявила, что ее подводный континентальный шельф располагается под большей частью Северного Ледовитого океана.

Ранее в США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России. По мнению издания The Drive, атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 поможет Москве «доминировать в Арктике».