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В США обвинили Россию в слишком активном освоении Арктики

Обозреватель The Hill Фрэнси назвала возмутительными претензии России на Арктику

Фото: Unsplash

Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Об этом она написала в материале для издания The Hill.

«За 20 лет существования [Арктического] совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — подчеркнула обозреватель из США.

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Специалист обвинила Вашингтон в игнорировании Арктики. Она назвала это причиной слишком быстрого освоения территории Россией. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — отметила она.

Фрэнси отметила, что Россия делает серьезную ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией. Москва также начала заниматься разведкой нефти и заявила, что ее подводный континентальный шельф располагается под большей частью Северного Ледовитого океана.

Ранее в США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России. По мнению издания The Drive, атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 поможет Москве «доминировать в Арктике».

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Марина Совина
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