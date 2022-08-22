В США обвинили Россию в слишком активном освоении Арктики
Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Об этом она написала в материале для издания The Hill.
«За 20 лет существования [Арктического] совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — подчеркнула обозреватель из США.
Специалист обвинила Вашингтон в игнорировании Арктики. Она назвала это причиной слишком быстрого освоения территории Россией. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — отметила она.
Фрэнси отметила, что Россия делает серьезную ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией. Москва также начала заниматься разведкой нефти и заявила, что ее подводный континентальный шельф располагается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в США рассказали о «доминирующей в Арктике» подлодке ВМФ России. По мнению издания The Drive, атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 поможет Москве «доминировать в Арктике».