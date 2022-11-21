На московской станции ТО работник переехал на полицейском автобусе коллегу

В Москве диагност станции ТО избил коллегу-слесаря и переехал его на полицейском автобусе

В Нижегородском районе Москвы 39-летний диагност станции техобслуживания (ТО) убил 53-летнего коллегу-автослесаря. Об этом в понедельник, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 17 ноября в сервисе «Альянс-Л» на Перовском шоссе работники поссорились. Младший из них избил оппонента руками и ногами до потери сознания, а затем сел за руль полицейского автобуса и переехал товарища.

Слесарь скончался, его грудную клетку раздавило. Известно, что находившийся на ТО автобус принадлежит хозяйственному подразделению подмосковного ГУ МВД.

Фигуранта задержали по горячим следам. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.