Демограф объяснил нежелание женщин рожать второго ребенка

Демограф Синельников: женщины не хотят рожать второго ребенка из страха лишиться мужа

Женщины не хотят рожать второго ребенка из страха лишиться мужа, заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Демограф объяснил это в беседе с News.ru.

По его мнению, если женщина останется всего с одним ребенком, ей будет легче воспитать его в одиночку или найти нового партнера. Однако с увеличением количества детей, подчеркнул он, ситуация становится сложнее. «Это приводит к отказу от рождения детей, когда один ребенок уже есть», — пояснил Синельников.

Он также указал на нежелание многих пар регистрировать отношения. По словам Синельникова, люди часто считают, что брак может легко развалиться, даже если у супругов есть дети. «В этом случае можно еще лишиться половины квартиры или другой ценной собственности, поэтому они предпочитают не узаконивать свои отношения», — подытожил демограф.

Ранее акушер-гинеколог Мария Филатова в беседе с «Лентой.ру» порекомендовала женщинам перед планированием беременности пройти несколько важных процедур. Она предупредила россиянок, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а также в некоторых случаях спасут жизнь женщин со слабым здоровьем.