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16:21, 21 ноября 2022Забота о себе

Демограф объяснил нежелание женщин рожать второго ребенка

Демограф Синельников: женщины не хотят рожать второго ребенка из страха лишиться мужа

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Женщины не хотят рожать второго ребенка из страха лишиться мужа, заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Демограф объяснил это в беседе с News.ru.

По его мнению, если женщина останется всего с одним ребенком, ей будет легче воспитать его в одиночку или найти нового партнера. Однако с увеличением количества детей, подчеркнул он, ситуация становится сложнее. «Это приводит к отказу от рождения детей, когда один ребенок уже есть», — пояснил Синельников.

Он также указал на нежелание многих пар регистрировать отношения. По словам Синельникова, люди часто считают, что брак может легко развалиться, даже если у супругов есть дети. «В этом случае можно еще лишиться половины квартиры или другой ценной собственности, поэтому они предпочитают не узаконивать свои отношения», — подытожил демограф.

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Александра Лисица
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