Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:13, 15 ноября 2022Забота о себе

Россиянкам рассказали о необходимых перед планированием беременности процедурах

Гинеколог Филатова предупредила, что прививки спасут жизнь беременных со слабым здоровьем

Фото: John Looy / Unsplash

Перед планированием беременности женщинам нужно пройти несколько необходимых и важных процедур, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Мария Филатова. В беседе с «Лентой.ру» врач предупредила россиянок, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а также в некоторых случаях спасут жизнь женщин со слабым здоровьем.

Филатова напомнила, что COVID-19 никуда не делся. Поэтому, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не стоит забывать о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Считается, что потенциальная польза вакцинации от вируса во время беременности перевешивает возможные риски, отметила акушер-гинеколог.

Российские медики рекомендуют беременным вакцинироваться от COVID-19 на сроке после 22 недель — и только препаратом Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), для остальных вакцин беременность является противопоказанием

Мария Филатоваакушер-гинеколог
Материалы по теме:
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции особенно актуальна для беременных из группы риска тяжелого течения болезни. Это женщины с хроническими болезнями легких и почек, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, раком, ожирением, перечислила собеседница «Ленты.ру».

Также до наступления беременности необходимо сделать прививки, которые входят в национальный календарь вакцинации, пояснила Филатова. Это прививки против дифтерии и столбняка (их делают каждые 10 лет), вирусного гепатита B (актуально для ранее непривитых), краснухи, кори и ветрянки. От них привиться нужно тем, кто раньше этого не делал или не перенес эти заболевания. Указанные вакцины следует вводить за месяц или еще раньше до беременности.

«Во время беременности будущим матерям рекомендуется делать вакцину от коклюша и гриппа», — отметила напоследок акушер-гинеколог.

Ранее Мария Филатова рассказала о неочевидных причинах наступления раннего климакса. Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев причина раннего старения женского организма остается неизвестной, но некоторые случаи можно объяснить генетическими аномалиями, воздействием токсинов или аутоиммунными расстройствами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Медведев назвал ответ на возможное изъятие российских активов после решения ООН
Запашного ранил тигр
Верховный суд России предложил отказаться от оглашения полного текста приговора
Совбез ООН анонсировал новое заседание по Украине
Женщина обнаружила крокодила под диваном и нежно выгнала его метлой
Открыт новый приближающийся к Земле астероид
На ипотечном рынке в России не заметили признаков перегрева
Россиянина осудили на восемь лет за попытку убить 80-летнюю соседку молотком
В Молдавии назвали причину отключения электричества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.