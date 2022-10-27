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20:08, 27 октября 2022Забота о себе

Врач предупредила женщин о неочевидных причинах раннего климакса

Гинеколог Филатова: ранний климакс может быть связан с курением и рядом других причин

Фото: engin akyurt / Unsplash

От раннего климакса и преждевременной менопаузы страдают европейки, чернокожие женщины и латиноамериканки, а представительницы азиатской расы меньше подвержены этим болезням, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Мария Филатова. Врач назвала «Ленте.ру» неочевидные причины раннего угасания репродуктивной функции женщин, среди которых особо выделяют курение.

Филатова отметила, что в подавляющем большинстве случаев причина наступления раннего климакса остается неизвестной. Некоторые случаи можно объяснить генетическими аномалиями, воздействием токсинов или аутоиммунными расстройствами, но чаще бывает, что они связаны с рядом других причин.

Среди врожденных и генетических предпосылок наступления раннего климакса могут быть синдром Тернера, синдром ломкой Х-хромосомы, а также рождения девочки недоношенной, предупредила акушер-гинеколог.

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Климакс — это период угасания репродуктивной функции у женщины. Последняя менструация в жизни женщины называется менопаузой. В норме менструации прекращаются в возрасте 45-55 лет. Если менопауза наступает в возрасте 40-45 лет, то она считается ранней, до 40 лет — преждевременной

Мария Филатоваакушер-гинеколог

Филатова добавила, что немалую роль играют и факторы окружающей среды. Так, бисфенол А, содержащийся в пластике для упаковки пищевых продуктов, пестициды, сигаретный дым могут снижать репродуктивные функции. Однако Филатова обратила внимание, что научно доказана только связь курения и наступления преждевременной менопаузы.

в 30процентах

случаев причиной преждевременного климакса становятся аутоиммунные болезни (надпочечниковая недостаточность, сахарный диабет I типа, ревматоидный артрит и другие)

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова добавила, что причиной раннего климакса может стать и операция на яичниках, а также генетические особенности (та же проблема могла быть у ближайшей родственницы — матери или сестры).

Часто при операциях на яичниках, особенно при кистах больших размеров, вместе с самой кистой удаляют часть яичника из-за того, что технически невозможно сохранить его ткань

Нина Антиповаакушер-гинеколог

«Женщины с указанными факторами риска должны знать о возможности раннего угасания репродуктивной функции. Схему действий на случай планирования поздней беременности подскажет лечащий врач. Один из вариантов — заморозка яйцеклеток в более молодом возрасте», — резюмировала Филатова.

Ранее Мария Филатова назвала один из самых эффективных способов защиты от нежелательной беременности. Она отметила, что женщин старше 35 лет защитит хирургическая стерилизация.

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Вера Владзиевская
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