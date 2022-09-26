Гинеколог назвала эффективный способ контрацепции для женщин старше 35 лет

Гинеколог Мартьянова: женская стерилизация является эффективным способом контрацепции

Женская стерилизация или хирургическая контрацепция является эффективным способом защиты от нежелательной беременности для женщин старше 35 лет, рассказала акушер-гинеколог Марина Мартьянова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала плюсы и минусы этой необратимой процедуры.

Мартьянова отметила, что женская стерилизация — популярная процедура в странах Европы. Женщины с высокой фертильностью оказываются надежно защищены от нежелательной беременности после операции. Гинеколог также добавила, что стерилизация является более полезной процедурой, чем аборты, представляющие угрозу здоровью.

По словам собеседницы «Ленты.ру» эффект контрацепции достигается несколькими способами: блокировкой проходимости фаллопиевых труб с помощью зажимов, клемм, перевязки, иссечения и электрокоагуляции; с помощью установки специального имплантата и полным удалением маточных труб.

Операции проводят через разрез в брюшной полости, через мини-разрез, через проколы (лапараскопия) и через влагалище с проникновением в полость матки Марина Мартьянова акушер-гинеколог

После операции создается искусственная непроходимость маточной трубы, и яйцеклетка просто не встречается со сперматозоидом, пояснила гинеколог.

Мартьянова особо отметила, что в соответствии с законами РФ, хирургическую стерилизацию проводят только женщинам старше 35 лет, имеющим минимум двоих детей. При наличии медицинских показаний и добровольного согласия операцию делают в любом возрасте и вне зависимости от количества детей.

Стерилизация у женщин является практически стопроцентным методом контрацепции. Однако она не защищает от инфекций, передаваемых половым путем. Если у женщины нет уверенности в половом партнере, стоит воспользоваться барьерным методом контрацепции — презервативами

Хирургическая контрацепция не вызывает менопаузы, не влияет на сексуальное влечение или на получение удовольствия от интимной близости, успокоила Мартьянова. После операции яичники продолжают работать в обычном режиме, менструации продолжаются, как и прежде.

«Важно знать, что хирургические методы контрацепции необратимы. Но наука не стоит на месте. Последующая беременность возможна только с использованием ЭКО или микрохиругических методов создания трубного анастамоза», — резюмировала акушер-гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог Мария Филатова рассказала о побочных эффектах приема оральных контрацептивов. Она обратила внимание на то, что они увеличивают риск тромбоза и инсульта.

