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Врач перечислила опасные побочные эффекты оральных контрацептивов

Акушер-гинеколог Мария Филатова: контрацептивы увеличивают риск тромбоза и инсульта

Фото: Shutterstock

Оральные гормональные контрацептивы могут провоцировать набор веса, снижать либидо, увеличивать риск тромбоза и инсульта, рассказала акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислила опасные побочные эффекты приема препаратов.

Оральные контрацептивы являются надежным средством защиты от нежелательной беременности. Кроме того, они защищают от рака яичников и матки, делают кожу здоровой и обладают другими положительными качествами, утверждает Филатова. Но в то же время у этих препаратов есть и неприятные побочные эффекты.

У контрацептивов есть иногда просто неприятные побочные эффекты — увеличение веса и снижение либидо, иногда опасные — тромбозы, инфаркты, инсульты

Мария ФилатоваАкушер-гинеколог

На фоне приема гормональных препаратов вес может увеличиться как за счет воды и отеков, так и за счет увеличения жировой прослойки, рассказала акушер-гинеколог. В состав гормональных контрацептивов входят эстрогены и гестаген: первые могут увеличивать инсулинорезистентность и аппетит, а второй влияет на чувствительность к эстрогенам, что повышает выраженность этого побочного эффекта.

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«Если вы питаетесь так же, как раньше, то вес не вырастет критично. За счет отеков возможна прибавка на два-три килограмма в первые месяцы приема. Если при приеме гормональных контрацептивов адский аппетит стал вашим верным спутником, и вес растет как на дрожжах, обсудите с врачом замену или отмену препарата», — посоветовала акушер-гинеколог.

Во время приема комбинированных контрацептивов (эстроген + гестаген) либидо может снижаться

По словам Филатовой, если на фоне приема препаратов от нежелательной беременности пропал интерес к сексу, нужно обсудить прием контрацептива с врачом, а не отправляться на прием к сексологу.

Одно из самых опасных побочных действий оральных гормональных контрацептивов — это увеличение риска тромбоэмболии легочной артерии, инфарктов и инсультов у молодых женщин, предупредила акушер-гинеколог. С другой стороны, риск умереть от тромбоза при беременности все же выше, чем при приеме контрацептивов, добавила она. Поэтому, когда препарат назначают с целью контрацепции, риск оправдан.

Если же женщина курит, имеет избыточный вес, случаи артериальных или венозных тромбозов среди родственников до 50 лет, то и без контрацептивов риск тромбозов выше, чем у человека без этих факторов. И при назначении контрацептивов, риски не суммируются, а перемножаются между собой, перечислила отягчающие обстоятельства акушер-гинеколог.

«Если курящая женщина с весом более 100 килограммов готова умереть за то, чтобы сделать кожу почище и уменьшить проявления предменструального синдрома, мы судить ее за это не будем, но предупредим. Если же врач рьяно настаивает на необходимости приема контрацептивов и не объясняет четко плюсы и минусы, то в компетенции его мы усомнимся», — пояснила Филатова.

Собеседница «Ленты.ру» также добавила, что оральные контрацептивы плохо взаимодействуют с некоторыми антибиотиками, зверобоем и фенобарбиталом в составе корвалола. Эти препараты ускоряют выведение контрацептивов, снижая их эффективность.

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Вера Владзиевская
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