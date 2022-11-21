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13:16, 21 ноября 2022Россия

В Совфеде допустили продление новогодних каникул

Сенатор Башкин допустил, что новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на один день

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В случае принятия закона о выходном 31 декабря новогодние каникулы в январе могут быть продлены на один день. Такую вероятность допустил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, передает РИА Новости.

По мнению сенатора, месяца должно хватить для того, чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен в Совфеде, подписан президентом и опубликован.

Башкин уточнил, что в случае принятия будет действовать процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, поскольку 31 декабря в 2022-м выпадает на субботу.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о выходном 31 декабря должна принимать Госдума.

21 ноября стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем на федеральном уровне. По словам его авторов, в этот день многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, а трудовые функции выполняются не в полном объеме.

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Анна Щербакова
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