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12:50, 21 ноября 2022Россия

В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днем

Песков заявил, что решение о выходном 31 декабря должна принимать Госдума

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Решение об установлении официального выходного 31 декабря должна принимать Госдума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это же не наша прерогатива», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении российских властей к этой идее.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем на федеральном уровне. По словам его авторов, в этот день многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, а трудовые функции выполняются не в полном объеме.

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Константин Лысяков
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