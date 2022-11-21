В Кремле высказались об идее сделать 31 декабря официальным выходным днем

Песков заявил, что решение о выходном 31 декабря должна принимать Госдума

Решение об установлении официального выходного 31 декабря должна принимать Госдума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это же не наша прерогатива», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении российских властей к этой идее.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем на федеральном уровне. По словам его авторов, в этот день многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, а трудовые функции выполняются не в полном объеме.