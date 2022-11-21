Биткоину предрекли рекордный рост

Аналитик Бражников считает, что курс биткоина вырастет до 100 тысяч долларов к 2024 году

Стоимость биткоина к 2024 году может составить 100 тысяч долларов, сообщил исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. Такой рекордный рост криптовалюты он предрек в разговоре с «Лентой.ру».

Стало известно, что курс биткоина опустился ниже 16 тысяч долларов. Криптовалюта упала в цене на 4,2 процента за сутки до отметки 15,9 тысячи долларов, по данным CoinGecko, сообщил РБК.

«Прогноз по стоимости биткоина, который был еще в начале 2022 года, сообщал, что к концу года стоимость этой криптовалюты будет падать, а в 2023 году будет подъем. Поэтому тут ничего удивительного не было», — поделился Бражников.

Аналитик сообщил, что биткоин является волатильной криптовалютой: сначала идет рост, потом падение, потом опять рост. «И каждый раз стоимость биткоина останавливается на новом рубеже», — добавил он.

Мы видим сегодня, что к 2024 году, скорее всего, биток будет стоить 70-100 тысяч долларов Александр Бражников. исполнительный директор РАКИБ

Ранее председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский назвал два сценария, по которым курс биткоина может измениться к концу года. По его мнению, начала нового цикла можно ожидать только в следующем году. Сейчас долгосрочные инвесторы будут сбивать цены на свободные активы и скупать их.