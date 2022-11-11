Названы возможные сценарии изменения курса биткоина к Новому году

Криптоаналитик Мышинский: новый цикл роста биткоина начнется в 2023 году

Председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский назвал два сценария, по которым курс биткоина может измениться к концу года. По его мнению, начала нового цикла можно ожидать только в следующем году. Сейчас долгосрочные инвесторы будут сбивать цены на свободные активы и скупать их.

«Каким будет курс к концу года, сказать сложно. Тут любой, кто даст точный прогноз, либо экстрасенс, либо мошенник. Потому что этот рынок — забитая людьми площадка, которые, скажем так, с жадностью пытаются заработать. Но только у одних людей есть деньги и они могут влиять на этот рынок, а у других — нет, они пытаются плыть по течению и нащупать то же, что крупные игроки», — высказался Мышинский.

Криптоаналитик предположил, что курс биткоина может измениться к концу года по двум сценариям. «Либо крупные игроки будут давить рынок еще вниз, и мы сможем увидеть цены в 9-10 тысяч. Это будет происходить, чтобы спровоцировать очередную панику и подтолкнуть побольше мелких инвесторов продать свои биткоины. Или мы можем увидеть разворот тренда ввиду того, что сейчас инфляция в западных странах и по всему миру ускорилась очень сильно», — отметил специалист.

В последнем случае на криптобирже будет наблюдаться ситуация, когда инвесторы начнут скупать биткоины по любой цене. Тогда же начнется разворот в сторону нового цикла, указал Мышинский. «В прошлый раз цикл — я говорю о цикле до 20 тысяч долларов — был как раз под Новый год. Однако в этом году 60 тысяч мы видели где-то в середине года и, кажется, этот цикл мы уже прошли. Следующий будет уже в 2023-м», — отметил криптоаналитик.

Ожидать, что биткоин отскочит к отметке в 60-70 тысяч долларов к Новому году, не стоит, считает специалист. «Мне кажется, что основные баталии и основные движения биткоина мы увидим в следующем году. Основная игра будет там. А в этом году, скорее всего, долгосрочные инвесторы будут закупать свободные активы, и чем ниже, тем лучше», — заключил эксперт.

9 ноября в ходе торгов стоимость биткоина упала ниже 17 тысяч долларов за монету, рухнув на 15,2 процента за день. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.