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06:08, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы вычислить наживающихся на «черной пятнице» мошенников

IT-эксперт Янбулатов посоветовал сравнивать цены товаров в интернете в «черную пятницу»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал россиянам способы защиты от мошенников в интернете в период приуроченных к «черной пятнице» скидок. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал способ, с помощью которого можно вычислить мошенников, которые наживаются на распродажах, и защититься от них.

По словам эксперта, чтобы отличить настоящие скидки от фейковых, пользователю стоит сравнить цену товара на площадке, которая вызвала его подозрения, с ценой на других сайтах. Затем следует узнать, с чем связана скидка. Кроме того, специалист порекомендовал найти официальные страницы магазина в соцсетях и поискать на них информацию о распродаже. «Лучший вариант — сравнить цены и подумать. Если что-то смущает, безопаснее отказаться от покупки», — призвал Янбулатов.

Он также напомнил, что во время распродаж мошенники часто используют фишинговые сайты, то есть страницы, созданные для кражи денег и личных данных. «Зачастую пользователи ошибочно доверяют ресурсам, которые отображаются первыми при поисковом запросе, однако это не всегда гарантирует их надежность», — подчеркнул он.

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Янбулатов посоветовал проверять достоверность ресурса с помощью сервисов, которые позволяют узнать дату регистрации сайта. По его словам, если сайт был зарегистрирован незадолго до распродажи, то, вероятнее всего, он был создан для обмана.

Другой распространенной схемой мошенничества эксперт назвал рассылки о несуществующих распродажах, в которых утверждается, что компания распродает товары с большими скидками из-за остановки бизнеса в России. Специалист посоветовал не переходить по ссылкам из подобных писем, так как в противном случае пользователь рискует передать персональные данные мошенникам и заразить свое устройство вирусом.

«Для защиты от мошенников всегда отслеживайте адреса сайтов, проверяйте значок замочка перед ссылкой и протокол https, скачайте антивирус и антиспам-фильтр на компьютер и смартфон, а также читайте отзывы в магазинах приложений, чтобы случайно не скачать версию злоумышленников», — предостерег россиян аналитик Лиги Цифровой Экономики. Он также добавил, что вводить паспортные данные и реквизиты банковских карт на непроверенных ресурсах нельзя.

Ранее ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров предупредил россиян о новом способе обмана на фоне распродаж. Он сообщил, что мошенники начали создавать с помощью мессенджера Telegram фишинговые ресурсы, имитирующие сайты крупных интернет-магазинов.

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Олег Давыдов
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