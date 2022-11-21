Стилист назвала помогающий выглядеть дорого цвет волос

Стилист Джемма Смидмор: кашемировый блонд делает образ его обладательницы дорогим

Стилист из Лондона Джемма Смидмор назвала цвет волос, который помогает его обладательнице выглядеть дорого. Соотвествующий материал появился на сайте издания Glamour.

Речь идет о кашемировом блонде. «В последнее время клиентки просят меня сделать акцент на более мягкие светлые оттенки», — рассказала парикмахер.

По словам Смидмор, данное окрашивание представляет собой смешение теплых и холодных тонов с целью добавить волосам объем и блеск. Кроме того, подобный цвет делает образ визуально дорогим. «Какая блондинка не хочет, чтобы ее цвет выглядел дорого?» — заявила эксперт в беседе с журналистами.

В заключение специалист отметила, что окрашивание в кашемировый блонд не вредит прядям, поскольку не нужно добавлять в красители большое количество окислителя. В то же время Смидмор предупредила читательниц издания, что упомянутый цвет нуждается в уходе. Так, она посоветовала на регулярной основе делать питающие маски для волос.

В октябре парикмахер Ники Лазу назвала окрашивание волос, которое визуально старит женщин. Так, стилист призвала воздержаться от окрашиваний в слишком светлые тона. «Если ваши волосы от природы являются темными, то слишком сильное мелирование или полное окрашивание в светлый цвет, может состарить вас. Оттенки вашей кожи и волос будут создавать неподходящий контраст», — заявила она.