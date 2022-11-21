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12:11, 21 ноября 2022Наука и техника

В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»

Гексакоптер «Барражирующий Камикадзе» для сброса гранат представили на «Аэронет-2035»

Фото: Владимир Новиков / Агентство «Москва»

Дрон «Барражирующий Камикадзе», который получит систему сброса ручных гранат Ф-1, впервые представили на выставке «Аэронет-2035». Об этом руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени М.А Карцева Виталий Долгов сообщил ТАСС.

«Гексакоптер "Барражирующий Камикадзе" — аппарат малого радиуса действия, до 20 километров. Также сейчас ведутся работы для оснащения дрона системой сброса для гранат Ф-1. Аппарат сможет взять на борт до шести изделий. Также на "Барражирующий Камикадзе" можно вешать видеокамеры, тепловизоры, целеуказатели. Это будет помощь тому, кто находится на земле, — корректировка, удержание, наведение», — сказал он.

В ближайшее время специалисты НИИВК могут разработать опытный образец грузового дрона. «Может быть, скоро у нас появится и грузовой гексакоптер. На данный момент была поставлена задача сделать барражирующий БАС. Возможно, к сентябрю будет сделан опытный образец», — отметил Долгов.

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Ранее в ноябре Тайвань представил дроны-камикадзе для борьбы с радарами. Аппараты с дальностью до 1000 километров могут поражать радиолокационные станции в море и на суше.

В том же месяце в российской компании ZALA сообщили, что карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе.

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Даниил Иринин
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