Карту всей Украины оцифровали для дронов-камикадзе

В ZALA Aero оцифровали карту всей Украины для тренировки операторов дронов-камикадзе

Российская компания-разработчик беспилотников ZALA Aero оцифровала карту всей Украины. Об этом в организации рассказали агентству РИА Новости.

Данный объем работ был осуществлен для обучения операторов барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52», также известных как «Ланцет». «Это позволяет на наших тренажерах моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации», — пояснили в ZALA Aero.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине применили уже несколько сотен отечественных дронов-камикадзе. В частности, речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов» — они показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа и поражения живой силы противника.

В сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3» хорошо зарекомендовали себя в ходе конфликта на Украине.