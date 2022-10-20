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04:42, 20 октября 2022Россия

Названо количество примененных российских дронов-камикадзе на Украине

РИА Новости: ВС России применили в СВО на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России применили в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уже несколько сотен отечественных дронов-камикадзе. Такое количество боеприпасов назвал РИА Новости информированный источник.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов». Он отметил, что российские дроны-камикадзе показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа и поражения живой силы противника.

Эффективность боеприпасов также обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА — они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах. «Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого представила новый боеприпас для подствольного гранатомета, который предназначен для поражения низколетящих беспилотников. Боеприпас для подствольных гранатометов несет сетку или нитку, а также поражающие элементы.

Оружие России
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Марина Совина
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Названо количество примененных российских дронов-камикадзе на Украине
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