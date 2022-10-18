В России представили боеприпас для поражения беспилотников

Академия РВСН представила боеприпас для поражения беспилотников

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого представила на выставке «Интерполитех-2022» новый боеприпас для подствольного гранатомета, который предназначен для поражения низколетящих беспилотников. Об этом ТАСС сообщил участник коллектива разработчиков боеприпаса, сотрудник академии Артак Хачатрян.

«Любой БЛА, даже коммерческий, после небольшой переделки можно использовать как оружие. Это, как мы видим, реально происходит на Украине. (...) Этот аппарат очень дешевый, а выводит из строя боевую технику, которая стоит очень дорого. Мы разработали способ борьбы с БЛА, причем это можно сделать с минимальными затратами», — сказал он.

Отмечается, что боеприпас для подствольных гранатометов несет сетку или нитку, а также поражающие элементы. По словам Хачатряна, определив, что в небе находится малоскоростной беспилотник, стрелок выставляет переключатель на определенную им на глаз высоту. После выстрела в воздухе раскроется сетка или нить, которая запутает винты дрона. Также беспилотник можно сбить поражающими элементами боеприпаса.

Собеседник агентства отметил, что в 2021 году разработчики боеприпаса получили патент. Разработкой заинтересовались Сухопутные войска и «Росатом». На следующем этапе будут созданы опытные образцы для испытаний.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российские военные применяют ручные комплексы «Гарпун-3» в ходе специальной военной операции на Украине. Устройство позволяет поражать дроны электромагнитным импульсом.