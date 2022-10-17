Комплексы «Гарпун-3» применили против дронов в ходе спецоперации

ТАСС: российские военные применили комплексы борьбы с БПЛА «Гарпун-3» в ходе СВО

Российские военные успешно применяют ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Гарпун-3» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Российские подразделения успешно применяют в ходе военной операции новейшие ручные комплексы противодействия беспилотникам "Гарпун-3". Дроны противника уничтожаются электромагнитным импульсом», — сказал он.

По словам источника, комплексы показывают высокую эффективность применения. Также они удобны в использовании. «Достаточно навести антенну устройства в направлении дрона — и электроника летательного аппарата лишается возможности определить местоположение, также прерывается связь беспилотника с оператором», — сказал он, отметив, что при использовании комплекса практически исключены ложные срабатывания. Собеседник агентства не уточнил, в каких районах проведения СВО применяют «Гарпун-3».

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июле эксперт сфере беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил, что в ходе спецоперации применяют системы «Ступор», ружья ЛПД-801 и комплексы семейства REX для борьбы с беспилотниками.

