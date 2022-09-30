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Российский генерал назвал зарекомендовавшие себя во время спецоперации дроны

Генерал Салюков: БПЛА «Орлан» и «Элерон» хорошо зарекомендовали себя во время спецоперации

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» назвал российские дроны, хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции.

По его словам, с положительной стороны показали свои качества беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3».

Ранее Салюков сообщил о подготовке сухопутных войск в ходе спецоперации. Генерал подчеркнул, что военнослужащие уделяют пристальное внимание подготовке не только офицерского корпуса, но и младших специалистов. Это направление в настоящее время является приоритетным.

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Марина Совина
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