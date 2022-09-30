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Российский генерал рассказал о подготовке сухопутных войск

Генерал Салюков заявил, что сухопутные войска уделяют пристальное внимание подготовке

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» рассказал о подготовке сухопутных войск в ходе спецоперации.

Он подчеркнул, что военнослужащие уделяют пристальное внимание подготовке не только офицерского корпуса, но и младших специалистов. Это направление в настоящее время является приоритетным.

«Мы уже внесли коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков на подготовку и необходимых для выполнения боевых задач знаний, навыков и умений», — заявил Салюков.

27 сентября министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию, на полигонах Западного военного округа (ЗВО). После объявления частичной мобилизации стала появляться информация, что некоторые формирования мобилизованных отправляют на фронт без надлежащей предварительной боевой подготовки.

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Марина Совина
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