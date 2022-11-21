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18:20, 21 ноября 2022Экономика

Цены на нефть резко снизились

Цена на нефть Brent упала ниже 83 долларов за баррель

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В начале недели стоимость нефти сорта Brent продолжила резкое снижение, начавшееся в минувшую пятницу, 18 ноября. На минимуме она опускалась ниже 83 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:15 котировки скорректировались до 83,47 доллара за баррель, что все равно почти на пять процентов ниже, чем в начале торгового дня. Сорт WTI теряет более пяти процентов, опустившись до 76 долларов за баррель.

Резкое снижение наблюдается накануне вступления в силу санкций Евросоюза в отношении России, которые вводят эмбарго на поставки нефти в регион по морю, а также запрещают страхование судов с грузом российского сырья.

Кроме того, спустя полтора месяца полностью нивелирован эффект решения комитета ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Опасения по поводу дефицита подняли котировки почти до 100 долларов за баррель, но затем они начали снижение.

Brent от TradingView

Ранее стало известно, что опасения по поводу нехватки нефти привели к затовариванию европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Запасы превысили потребность региона в данном виде топлива на фоне увеличения поставок из стран Ближнего Востока, а также Латинской Америки и США.

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Платон Щукин
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