Певица Бритни Спирс снялась в платье с глубоким декольте и вновь смутила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов. Соотвествующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость снялась в желтом платье длины мини, оформленном глубоким декольте. Ее образ дополняли черные туфли. При этом звезда распустила волосы и подвела глаза черным карандашом.

Видеоролик собрал более 177 тысяч лайков. Поклонники вновь выразили беспокойство по поводу состояние певицы. «Это все равно что наблюдать за животным в клетке. Тяжело и грустно смотреть на эти повторяющиеся движения снова и снова», «Все тот же самый стиль видео. Все тот же черный макияж и нерасчесанные волосы», «Эти посты становятся все более бредовыми», «Сейчас ее видео за гранью чего-то нормального», «Что значит подпись в описании?» — высказывались они.

Ранее в ноябре Бритни Спирс призналась в заболевании на видео с танцем в спущенных шортах. В описании к публикации она рассказала, что танцы помогают ей справиться с болезнью, которая вызвала повреждение нервов на правой стороне тела. «Повреждение нервов бывает иногда, когда в мозг поступает недостаточно кислорода. Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Я не могла это принять. Забавно, но когда я танцую, я не чувствую боли», — заявила она.