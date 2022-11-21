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09:54, 21 ноября 2022Из жизни

Женщина попала в автоаварию и заговорила с британским акцентом

Женщина из города Монтего-Бей на Ямайке попала в аварию и заговорила с британским акцентом

Фото: Ashley Anguin / The Gleaner Company

Дина-Рэй Клейтон из города Монтего-Бей на Ямайке заговорила с британским акцентом после того, как попала в автоаварию. Об этом сообщает Jamaica Star.

36-летняя женщина попала в ДТП и получила тяжелейшие травмы в 2019 году. У Клейтон были сломаны ноги, кости таза, позвоночник и серьезно повреждена голова. После того как она пришла в себя в больнице, выяснилось, что говорить как прежде больше не получается. «Неделю я говорила с американским акцентом, потом еще два дня с тринидадским. А потом застряла на британском», — рассказала Клейтон и добавила, что никогда не бывала в Великобритании.

Сейчас жительница Ямайки не помнит своей жизни до аварии, хотя сохранила навыки работы в области бухгалтерского учета. У нее также осталось знание ямайского креольского языка, но она перестала понимать многие местные диалекты, которыми раньше владела. После обследования врачи пришли к выводу, что из-за черепно-мозговой травмы у Клейтон развился синдром иностранного акцента.

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Женщина рассказала, что спустя три года посла автокатастрофы все еще с трудом ходит и не может работать полный день. Однако она не отчаивается и старается использовать свой опыт, чтобы консультировать людей, оказавшихся в похожей ситуации.

Синдром иностранного акцента — редчайшее расстройство речи, которое чаще всего возникает после инсультов или черепно-мозговых травм. Оно меняет речь человека, заставляя его говорить с акцентами языков, которых он иногда даже никогда не слышал. С начала XX века было зафиксировано около 100 случаев.

В ноябре 2021 года сообщалось, что жительница США вышла из комы и начала говорить сначала с британским, затем с французским, потом с русским, а в итоге с новозеландским акцентом. Женщина впала в кому после того, как ее сбил автомобиль.

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Никита Савин
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