В Дагестане появится памятник в честь 300-летия Каспийской флотилии

Глава Дагестана Меликов: в регионе появится памятник в честь 300-летия Каспийской флотилии

В Республике Дагестан в 2023 году появится памятник погибшим военнослужащим Краснознаменной Каспийской флотилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Сергея Меликова.

В торжественной церемонии закладки первого камня будущего монумента, помимо главы республики, принял участие командующий флотилией Александр Пешков. Также в честь 300-летия флотилии Меликов наградил орденами, медалями, именными часами за доблесть, мужество и отвагу 53 военнослужащего элитной морской пехоты.

«Неоценимый вклад внесла флотилия в восстановление законности и порядка на Северном Кавказе, освобождение от вооруженных бандформирований в 1999 году, борьбу с международным терроризмом в Сирии осенью 2015 года, — заявил Меликов. — Сегодня военные корабли и морская пехота одного из старейших объединений под легендарным Андреевским флагом <…> успешно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации и в других регионах далеко за пределами Каспийского бассейна».

Ранее сообщалось, что в конце года в Дагестане стартует модный проект «Красная дорожка», куда съедутся дизайнеры из России и ближнего зарубежья. Отмечается, что главная особенность мероприятия в этом году — интеграция народных и художественных промыслов в современные тренды.