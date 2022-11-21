Блогерша на год отказалась от стирки одежды и поделилась опытом

TikTok-блогерша Шизз на год отказалась от стирки одежды, покупая новую взамен

Блогерша Шизз с никнеймом @atotalshizzshow на год отказалась от стирки одежды и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша назвала себя ленивой девушкой, признавшись, что отказалась наводить порядок в гардеробе и удалять загрязнения с вещей. Взамен она каждый раз покупала новые дешевые наряды, накапливая дома грязные предметы гардероба. На размещенных кадрах @atotalshizzshow продемонстрировала комнату с расположенной на полу и мебели одеждой, на которой обнаружилась плесень. «Пусть это будет вам напоминанием стирать чаще, чем я», — заявила автор видео.

Ролик набрал более 500 тысяч просмотров. При этом, отвечая на вопросы других пользователей сети, блогерша отметила, что нестираными нарядами оказались заполнены три спальни и две ванные комнаты.

Ранее в ноябре административный менеджер Эмеральд (фамилия не указывается) из Англии поделилась опытом отказа от ношения нижнего белья.