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08:01, 15 ноября 2022Ценности

Девушка перестала носить нижнее белье и поделилась опытом

Менеджер Эмеральд из Англии перестала носить нижнее белье, чтобы сэкономить

Фото: Shutterstock

Административный менеджер Эмеральд (фамилия не указывается) из Англии перестала носить нижнее белье и поделилась опытом. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что задумалась о том, как сократить свои расходы, в 2021 году на фоне роста цен. Решение пришло к британке, когда она намочила нижнее белье во время плавания и отправилась домой без него — в юбке и футболке. «Только когда легла спать, я поняла, что целый день провела без трусов и бюстгальтера. (...) Я никогда не чувствовала себя такой сексуальной и полной сил, и именно тогда у меня случился момент озарения», — пояснила она. По словам менеджера, сэкономленные на покупке и стирке данных предметов гардероба деньги она использует для оплаты отопления.

При этом британка призналась, что окружающие называют ее решение странным. Однако она отметила, что следит за гигиеной и в большинстве случаев выбирает в качестве нарядов штаны и облегающие топы, поверх которых надевает объемные свитшоты. В завершение она подчеркнула, что в данный момент не только оказалась довольна способом ведения бюджета, но и стала увереннее в себе.

В июне журналистка Мария Чиорандо заявила, что носить одежду без бюстгальтера стало новым трендом. Среди знаменитостей, которые поддержали данную моду — певицы Дуа Липа, Лили Аллен и Рита Ора, актрисы Джой Корриган и Кирстен Стюарт, а также модели Алессандра Амбросио и Белла Хадид.

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Карина Черных
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