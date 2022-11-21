Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:12, 21 ноября 2022Путешествия

Отец семейства отравился во время поездки с ребенком в Диснейленд и умер

Daily Record: британец умер во время семейной поездки в Диснейленд из-за наркотика

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Британский турист отправился в отпуск в Диснейленд во Флориде, США, с женой и ребенком и умер из-за отравления наркотическим веществом. Об этом сообщает Daily Record.

Как уточняет источник, трагедия с 40-летним отцом семейства произошла в мае, однако расследование продолжается до сих пор. Супруга погибшего Филипа Вейбурна рассказала, что в отпуске они обедали и пили шампанское в ресторане Boathouse в парке развлечений.

После возвращения в отель мужчина решил продолжить выпивать и поехал в бар в другой гостинице, а позже ночью женщине сообщили, что ее мужа увезли в больницу на скорой помощи.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
«Кошмар начался на второй день» Истории туристов, которые решили бесплатно пожить у местных
«Кошмар начался на второй день»Истории туристов, которые решили бесплатно пожить у местных
27 сентября 2022

Медики пытались спасти британца, однако его состояние начало резко ухудшаться и путешественник скончался. «У него не было серьезных проблем со здоровьем, а вскрытие показало, что его смерть была вызвана смертельной дозой фентанила, синтетического опиоида, используемого в качестве обезболивающего», — сообщила помощник коронера Кэтрин Вуд, которая участвует в расследовании произошедшего.

При этом семья погибшего туриста отказалась как-либо комментировать смерть мужчины в дальнейшем. «Мы уже рассказывали на похоронах о том, какой была жизнь Филипа. Время прекратить эти споры», — заявили родственники Вейбурна.

Ранее в ноябре американская туристка, отправившаяся в отпуск в Мексику с друзьями, была найдена мертвой на их общей арендованной вилле. Приятели девушки оправдали кончину девушки отравлением алкоголем, однако позже в сети появилось видео с избиением туристки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Названы шесть вредных в больших количествах ПП-продуктов
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Стало известно о связи расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ с НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.