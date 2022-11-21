Отец семейства отравился во время поездки с ребенком в Диснейленд и умер

Daily Record: британец умер во время семейной поездки в Диснейленд из-за наркотика

Британский турист отправился в отпуск в Диснейленд во Флориде, США, с женой и ребенком и умер из-за отравления наркотическим веществом. Об этом сообщает Daily Record.

Как уточняет источник, трагедия с 40-летним отцом семейства произошла в мае, однако расследование продолжается до сих пор. Супруга погибшего Филипа Вейбурна рассказала, что в отпуске они обедали и пили шампанское в ресторане Boathouse в парке развлечений.

После возвращения в отель мужчина решил продолжить выпивать и поехал в бар в другой гостинице, а позже ночью женщине сообщили, что ее мужа увезли в больницу на скорой помощи.

Медики пытались спасти британца, однако его состояние начало резко ухудшаться и путешественник скончался. «У него не было серьезных проблем со здоровьем, а вскрытие показало, что его смерть была вызвана смертельной дозой фентанила, синтетического опиоида, используемого в качестве обезболивающего», — сообщила помощник коронера Кэтрин Вуд, которая участвует в расследовании произошедшего.

При этом семья погибшего туриста отказалась как-либо комментировать смерть мужчины в дальнейшем. «Мы уже рассказывали на похоронах о том, какой была жизнь Филипа. Время прекратить эти споры», — заявили родственники Вейбурна.

Ранее в ноябре американская туристка, отправившаяся в отпуск в Мексику с друзьями, была найдена мертвой на их общей арендованной вилле. Приятели девушки оправдали кончину девушки отравлением алкоголем, однако позже в сети появилось видео с избиением туристки.