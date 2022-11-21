Минобороны сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Херсонской области

Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ у поселка Днепровское Херсонской области

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Днепровское в Херсонской области. Об этом в понедельник, 21 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что диверсанты были уничтожены при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра.

«Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ», — добавили в министерстве.

Ранее Минобороны показало видео работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», снаряды которого имеют возможность программирования на индивидуальное наведение. Индивидуальное программирование снарядов, отметили в ведомстве, позволяет поражать одновременно несколько целей противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).