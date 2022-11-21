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14:18, 21 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Херсонской области

Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ у поселка Днепровское Херсонской области

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Днепровское в Херсонской области. Об этом в понедельник, 21 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что диверсанты были уничтожены при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра.

«Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ», — добавили в министерстве.

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Никита Абрамов
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