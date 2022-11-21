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10:57, 21 ноября 2022Россия

Минобороны России показало работу РСЗО с индивидуальным наведением снарядов

МО России опубликовало видео работы РСЗО «Торнадо» с индивидуальным наведением снарядов

Министерство обороны (МО) России показало видео работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», снаряды которого имеют возможность программирования на индивидуальное наведение. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Как отметили в министерстве, индивидуальное программирование снарядов позволяет поражать одновременно несколько целей противника.

«Это значит, что одна установка «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников ВСУ на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу», — сообщили в МО.

На кадрах, опубликованных оборонным ведомством, оператор РСЗО вводит координаты цели, и «Торнадо-С» наносит удар по условному противнику.

Ранее Министерство обороны показало кадры ударов вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике Вооруженных сил Украины.

Марк Леонов
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