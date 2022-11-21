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06:01, 21 ноября 2022Мир

Сын Трампа высмеял стремление Байдена помогать Зеленскому

Старший сын Трампа посмеялся над Байденом из-за помощи Украине за счет американцев

Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп-младший высмеял желание американского лидера Джо Байдена поддерживать Украину. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал мем, который, по его мнению, может иллюстрировать, как собираются средства на новый пакет помощи Киеву.

На шуточном фотоколлаже изображен президент Украины Владимир Зеленский, который по телефону задает вопрос американскому коллеге: «Где мои деньги, Джо?».

«Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — отвечает Джо Байден.

В комментариях Трамп-младший отметил, что считает это шуткой, однако не удивится, если все так и было на самом деле.

Ранее читатели американского портала Breitbart в Twitter возмутились новым пакетом помощи США Украине и потребовали отчета у Байдена, куда уходят деньги налогоплательщиков. А республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева, чтобы проверить «каждый пенни».

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Екатерина Подвигина
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