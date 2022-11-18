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06:49, 18 ноября 2022Мир

Республиканцы в Конгрессе потребовали проверить каждый пенни из помощи Украине

Республиканцы в Палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jon Cherry / Reuters

Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине. Об этом в Twitter сообщил старший корреспондент в американском парламенте Генри Роджерс (Henry Rodgers).

Законотворцы внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств. Также они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование. Автором документа стала конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву».

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Она отметила, что США собирает налоги из тяжело заработанных долларов, а в Конгресс приезжают украинские солдаты-инвалиды, которых используют как марионеток, чтобы эти деньги достались [президенту Украины Владимиру} Зеленскому/

Рекордные запросы Украины

15 ноября президент США Джо Байден запросил у Конгресса еще 37 миллиардов долларов на помощь Украине. Такая сумма была озвучена после заверений Белого дома, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО, «столько, сколько потребуется».

После этого Грин назвала американского лидера «вице-президентом при Зеленском». Законотворец отметила, что он отлично справляется с этой должностью.

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Позднее Грин добавила, что Вашингтон финансирует украинский бюджет, а сумма поддержки уже составляет 11,8 миллиарда долларов. «Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве?» — поинтересовалась она, назвав ситуацию возмутительной и заявив, что американцы «заслуживают ответов».

Помимо США, значительную часть военной помощи Украине оказывают страны Евросоюза. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что эта сумма оценивается в восемь миллиардов евро.

В США назвали причины для отказа от помощи Киеву

17 ноября сын экс-президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал инцидент с ракетами в Польше, посчитав его веским основанием для остановки поставок вооружений Украине. Он указал на то, что раз уж именно украинские ракеты упали на территорию Польши, являющуюся союзником Вашингтона по НАТО, то это является поводом для того, чтобы перестать тратить миллиарды долларов на военную помощь Украине.

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Ранее в ноябре аналитик американского журнала National Interest Дэн Гур заявил, что из-за поддержки Киева армия США столкнулась с сокращением боеприпасов. По его словам, усилия администрации Байдена по оказанию помощи Украине проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточные запасы боеприпасов в министерстве обороны и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий.

13 ноября аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль предсказали Соединенным Штатам отказ от помощи Украине при угрозе глобальной ядерной войны с Россией. Эксперты проанализировали вероятность перерастания украинского кризиса в противостояние между Россией и НАТО с применением ядерного оружия и пришли к выводу, что США не пойдут на его развязывание ради интересов Киева. «Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав», — полагают авторы статьи.

Оружие России
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Марина Совина
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