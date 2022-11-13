Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:06, 13 ноября 2022Интернет и СМИ

США предсказали отказ от помощи Украине при угрозе ядерной войны с Россией

NI: США не пойдут на развязывание глобальной ядерной войны с Россией ради Украины

Фото: Pixabay

Аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль в статье для National Interest предсказали Соединенным Штатам отказ от помощи Украине при угрозе глобальной ядерной войны с Россией.

Эксперты проанализировать вероятность перерастания украинского кризиса в противостояние между Россией и НАТО с применением ядерного оружия и пришли к выводу, что США не пойдут на его развязывание ради интересов Киева.

«Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав», — полагают авторы статьи.

Оллереншоу и Спенсер-Черчилль отметили, что в настоящее время технические средства, в том числе высокая точность ракет, улучшения в управлении, связи и разведке позволяют ограничить масштабы и последствия ядерной войны. У НАТО, по словам анатиликов, запасы стратегического ядерного оружия уступают российским, поэтому у Москвы есть основания полагать, что Североатлантический альянс откажется от открытой конфронтации.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. По его словам, прямая угроза применения ядерного оружия стоит впервые со времен Карибского кризиса. Он уточнил, что это возможно в том случае, если «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Турции сообщили о совершившей теракт в Стамбуле женщине
В Европе заявили о поддержке КНР России на саммите G20
Зеленский подтвердил намерения выступить на саммите G20
Глава Калининградской области назвал сроки восстановления сотрудничества с ЕС
Стало известно о предотвращении попытки ВСУ обстрелять пригород Луганска
Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
В Минюсте Турции расценили взрыв в Стамбуле как теракт
США предсказали отказ от помощи Украине при угрозе ядерной войны с Россией
В Совфеде призвали кураторов Киева признать и исправить свои ошибки
В Европе появились разногласия из-за России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.