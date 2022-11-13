США предсказали отказ от помощи Украине при угрозе ядерной войны с Россией

NI: США не пойдут на развязывание глобальной ядерной войны с Россией ради Украины

Аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль в статье для National Interest предсказали Соединенным Штатам отказ от помощи Украине при угрозе глобальной ядерной войны с Россией.

Эксперты проанализировать вероятность перерастания украинского кризиса в противостояние между Россией и НАТО с применением ядерного оружия и пришли к выводу, что США не пойдут на его развязывание ради интересов Киева.

«Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав», — полагают авторы статьи.

Оллереншоу и Спенсер-Черчилль отметили, что в настоящее время технические средства, в том числе высокая точность ракет, улучшения в управлении, связи и разведке позволяют ограничить масштабы и последствия ядерной войны. У НАТО, по словам анатиликов, запасы стратегического ядерного оружия уступают российским, поэтому у Москвы есть основания полагать, что Североатлантический альянс откажется от открытой конфронтации.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. По его словам, прямая угроза применения ядерного оружия стоит впервые со времен Карибского кризиса. Он уточнил, что это возможно в том случае, если «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».

