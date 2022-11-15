Байден запросил у Конгресса еще 37 миллиардов долларов на помощь Украине

Reuters: президент США Байден запросил у Конгресса $37,7 млрд для оказания помощи Украине

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 37 миллиардов долларов для оказания дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о 37,7 миллиарда долларов. Отмечается, что администрация также запрашивает 9,25 миллиарда долларов на борьбу с COVID-19 и 750 миллионов долларов на борьбу с другими инфекционными заболеваниями.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО. «США и союзники продолжат предоставлять Украине необходимое для самообороны, включая системы ПВО. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил он.