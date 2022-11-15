США выразили готовность продолжать оказывать военную помощь Украине

Джейк Салливан: США продолжат предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«США и союзники продолжат предоставлять Украине необходимое для самообороны, включая системы ПВО. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил он.

Салливан также добавил, что Соединенные Штаты осуждают ракетные удары по Украине.

Ранее представитель Пентагона сообщили, что власти США готовы продолжать поставлять военную помощь Украине столько, сколько потребуется. Чиновник оборонного ведомства отметил, что с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, однако это не скажется на планах Вашингтона по оказанию помощи Киеву.