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06:58, 15 ноября 2022Мир

США назвали продолжительность поставок военной помощи Украине

Представитель Пентагона рассказал о продолжительности поставок военной помощи Украине

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Власти США готовы продолжать поставлять военную помощь Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявил представитель Пентагона, слова которого приводит ТАСС.

Чиновник оборонного ведомства отметил, что с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, однако это не скажется на планах Вашингтона по оказанию помощи Киеву. «Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя», — заверил представитель Пентагона.

Также политик отметил, что обеспечение Киева средствами ПВО международным сообществом остается предметом дискуссий США с другими странами.

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Екатерина Подвигина
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