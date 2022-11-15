США назвали продолжительность поставок военной помощи Украине

Представитель Пентагона рассказал о продолжительности поставок военной помощи Украине

Власти США готовы продолжать поставлять военную помощь Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявил представитель Пентагона, слова которого приводит ТАСС.

Чиновник оборонного ведомства отметил, что с наступлением зимы боевые действия на Украине могут замедлиться, однако это не скажется на планах Вашингтона по оказанию помощи Киеву. «Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя», — заверил представитель Пентагона.

Также политик отметил, что обеспечение Киева средствами ПВО международным сообществом остается предметом дискуссий США с другими странами.