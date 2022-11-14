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00:10, 15 ноября 2022Мир

Пентагон подтвердил продолжение диалога с Украиной о средствах ПВО

Представитель Пентагона сообщил о продолжении диалога США с Украиной о средствах ПВО

Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

Американские власти продолжают диалог с Украиной о средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Политик отметил, что обеспечение Киева средствами ПВО международным сообществом остается предметом дискуссий США с другими странами.

Ранее сообщалось, что новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху может начать поставки вооружений на Украину. Такое развитие событий допустил профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон в интервью «Ленте.ру».

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Екатерина Подвигина
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