Пентагон подтвердил продолжение диалога с Украиной о средствах ПВО

Представитель Пентагона сообщил о продолжении диалога США с Украиной о средствах ПВО

Американские власти продолжают диалог с Украиной о средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Политик отметил, что обеспечение Киева средствами ПВО международным сообществом остается предметом дискуссий США с другими странами.

Ранее сообщалось, что новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху может начать поставки вооружений на Украину. Такое развитие событий допустил профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон в интервью «Ленте.ру».