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17:56, 14 ноября 2022Мир

В Израиле допустили поставки вооружений на Украину

Политолог Навон допустил поставки вооружений на Украину новым правительством Израиля

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху может начать поставки вооружений на Украину. Такое развитие событий допустил профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон в интервью «Ленте.ру».

Политолог отметил, что такой шаг может стать ответом на сотрудничество России и Ирана, в частности сообщения о покупке Москвой беспилотников. «Это было воспринято в Израиле как недружественный акт и развязало Нетаньяху руки в вопросе оказания Израилем военной помощи Украине», — пояснил он.

Несмотря на то что предполагаемое использование Россией иранских беспилотников напрямую не угрожает Израилю, сам факт поставок стал для него красной линией, отметил Навон. В то же время специалист исключил поставку на Украину компонентов израильской системы противоракетной обороны (ПВО) «Железный купол». «Это очень продвинутая технология, и вряд ли Израиль станет ею делиться», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что после победы на парламентских выборах Биньямин Нетаньяху дал обещание президенту Владимиру Зеленскому как следует изучить украинский вопрос после того, как вступит в должность. В ходе предвыборной кампании политик занимал противоречивую позицию по военной помощи Украине. В интервью с USA TODAY он заявил, что рассмотрит возможность поставок вооружений Киеву, тогда как в беседе с телеканалом MSNBC выступил против такого шага. По его словам, существует риск, что в дальнейшем переданное Киеву оружие попадет в руки Ирана и будет применяться уже против самого Израиля.

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Валентина Шварцман
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