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12:17, 19 октября 2022Мир

Бывший премьер Израиля выступил против поставок оружия на Украину

Экс-премьер Нетаньяху высказался против поставок Израилем оружия на Украину

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший премьер-министр Израиля и лидер главной оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выступил против поставок страной оружия на Украину. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

По словам экс-премьера, существует риск, что в дальнейшем переданное Киеву оружие попадет в руки Ирана и будет применяться уже против самого Израиля. «По вопросу оружия, всегда есть вероятность, и это случалось неоднократно, что оружие, которое мы поставляли в какую-либо зону боевых действий, оказывается в руках Ирана и применяется против нас», — пояснил политик.

Он также отметил, что Израиль и так поддерживает Киев, принимая украинских беженцев и направляя на Украину гуманитарную помощь.

Ранее в октябре израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай предложил кабмину начать оказывать военную помощь Украине. По его словам, после появившихся в американских СМИ публикаций, что Россия якобы договорилась с Ираном о новых поставках оружия, «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте.

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Варвара Кошечкина
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