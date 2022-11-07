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23:31, 7 ноября 2022Мир

Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос

Нетаньяху пообещал Зеленскому изучить вопрос Украины после вступления в должность премьера
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Одержавший победу на парламентских выборах на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что дал обещание президенту Владимиру Зеленскому как следует изучить украинский вопрос после того, как он вступит в должность, сообщает радиостанция Galei Zahal, передает РИА Новости.

«Украинский президент Зеленский поговорил с Нетаньяху. В ходе разговора Нетаньяху сказал Зеленскому, что серьезно рассмотрит украинский вопрос», — отмечает радиостанция.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине необходимо возобновить мирные переговоры. Он выступил против строгих требований для возобновления диалога, призвав не выдвигать радикальных предварительных условий для начала диалога.

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Марина Совина
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